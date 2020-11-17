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Darp raporu sahte çıktı: Hemşire, o doktor hakkında suç duyurusunda bulundu
Çorum’da bir aile sağlık merkezinde hemşire ve doktor arasında çıkan tartışma sonrası, doktorun aldığı darp raporunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Darp raporunu veren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunan hemşire, görevine iade edildi.
Darp raporu sahte çıktı: Hemşire, o doktor hakkında suç duyurusunda bulundu
17 Kasım 2020 14:02 - Gazete Duvar
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Gazete Duvar'da yayımlanan Elvan Yılmaz imzalı habere göre, Çorum Merkez Çınar Aile Sağlığı Merkezinde geçen eylül ayında Aile Hekimi doktor H.M. K ile hemşire G.H arasında tartışma yaşandı. Doktor H.M.K, hemşire G.H tarafından kolunun kırıldığını iddia ederek hastaneden rapor aldı. Bunun üzerine G.H görevden uzaklaştırıldı.

G.H’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada adli tıp raporu, H.M.K’nin beyanlarının asılsız olduğu  belgeledi.

SAHTE RAPOR VEREN 3 DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

G.H, üç doktora hatalı rapor ve yalan beyan vermek, iki çalışana da gerçeğe aykırı beyanat vermek, adaleti yanıltmak, yalancı tanıklık yapmak, organize suç uydurmak ve kumpas kurmak iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

HEMŞİRE GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Olay sonrası soruşturma başlatan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, hemşire G.H’yi valilik oluruyla görevden uzaklaştırmıştı. Yapılan soruşturma sonrası H.M.K’nin beyanlarının ve bileği ile ilgili almış olduğu raporun gerçeği yansıtmadığının tarafsız hekimlerce yapılan muayene ve incelemeler sonrasında ortaya çıkmasıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü G.H’nin göreve iadesine karar verdi.

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