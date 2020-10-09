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Dekan gönüllü olarak kendine korona virüs aşısı yaptırdı
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, gönüllü olarak kendine korona virüs aşısı yaptırdı.
Dekan gönüllü olarak kendine korona virüs aşısı yaptırdı
09 Ekim 2020 13:21 -
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BURSA-Gönüllü olan Dekan Ekrem Kaya, aşı olmakta tereddüdü olanlara cesaret verdi. Bu aşıyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde altıncı personele aşı yapılmış oldu. Aşı ilk etapta sağlık çalışanlarında denenecek. Bir ayda bin 300 kişiye aşı vurulacak. Bütün sağlık merkezlerinde belli bir sayıya ulaşıldıktan sonra da halktan gönüllü olanlara aşı vurulmaya başlanacak. Halktan gönüllü olan 13 bin kişiye aşı vurulacak.

Aşı olduktan sonra düşüncelerini dile getiren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Aşı olduğum için mutlu ve umutluyum. Bu konuda karar verme aşamasında olup da karar veremeyenlere cesaret vermek istiyorum. Bunun diğer aşılardan hiç bir farkı yok Gelsinler bu çalışmaya bir el atsınlar. Bu çalışmaya el atmak demek, dünyanın sağlığına el atmak demektir. Bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Devletime teşekkür ediyorum. Firmayı tebrik ediyorum" dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, "Şu anda her şey yolunda, aşımız güvenlik ve etkinlik açısından 10 bin kişinin üzerinde denenmiş bir aşı. Bu konuda oldukça etkili ve güvenli bir aşı. İstenmeyen yan etkiler olabiliyor. Bunlar daha çok lokal aşı yapılan yerde ağrı, hafif ateş, halsizlik gibi daha çok bu tür yan tesirler. Bunlar diğer aşılarda da mevcut. Şu ana kadar aşıladığımız sağlık çalışanlarımızdan bir kaç hafif yan etki görüldü, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Bu çalışma Hacettepe Üniversitesinde başlayan çalışmanın bir ayağı. Biz de üniversite olarak bu çalışmaya devam ediyoruz. Bu aşı başta sıhhati iyi olan gönüllülerde ve sağlık çalışanlarında denenecek. Bütün merkezler belli bir sayıya ulaştıktan sonra halka vurulmaya başlanacak. Bu da çok yakında olacak. Bir ay sonra halktan gönüllü olanlara vurmaya başlayacağız. İlk etapta bütün sağlık merkezlerinde toplam bin 300 kişiyi aşılamayı hedefliyoruz. Topluma geçtiği zaman da 13 bin kişiyi aşılayacağız" şeklinde konuştu.

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