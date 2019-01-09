SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Dekan yardımcısı uyardı: Başta 65 yaş üstü olmak üzere risk grubundakiler grip aşısı yaptırmalı
Her kış tartışmalara yol açan “grip aşısı”nı yorumlayan Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, “Başta 65 yaş üstü kişiler olmak üzere risk gruplarındakilerin grip aşısı yaptırması yararlıdır” dedi
Dekan yardımcısı uyardı: Başta 65 yaş üstü olmak üzere risk grubundakiler grip aşısı yaptırmalı
09 Ocak 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Her kış ayının tartışılan konusu olan grip aşısını yaptırılıp, yaptırılmaması konusunu değerlendiren, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, grip aşısı sayesinde virüsü belli oranda tanımış olan bünyenin, aşı olmayana göre, hastalığı çok daha hafif bir şekilde atlatabildiğini söyledi. 

 “GRİP YAŞLILARDA ÇOK DAHA AĞIR SEYREDİYOR”

Başta 65 yaş ve üstündeki kişilerin grip aşısını mutlaka yaptırması gerektiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Çiğdem Kayacan, “Özellikle 65 yaş ve üstü hastalarda grip, genç insanlara göre çok daha ağır seyredebiliyor. O kadar ki hastanın yoğun bakımda tedavi görme gereği bile doğabiliyor. Ayrıca ağır seyreden grip, altta yatan kronik rahatsızlıkları da tetikleyerek, hastayı kaybetmeye varan daha vahim sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.

“VİRÜS MUTASYONA UĞRUYOR AMA…”

65 ve daha ileri yaştakilere ek olarak her yaştaki kalp-damar, diyabet, böbrek, tansiyon hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların kullanıldığı kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların da grip aşısı yaptırması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kayacan, “İlke olarak herkesin grip aşısı olmasını tavsiye ediyoruz. Ancak bu gruplardakiler doktorlarına mutlaka danışmak koşuluyla, öncelikli olmalı. Grip viral bir hastalık ve sürekli mutasyona uğruyor. Bundan dolayı önceki virüse karşı defans geliştirmiş olan vücut, değişime uğramış mutant virüse direnemeyebiliyor. Bu da her yıl grip aşısı olmayı anlamsız gibi algılatabiliyor. Ancak grip aşısı sayesinde virüsü belli oranda tanımış olan bünye, aşı olmayana göre, hastalığı çok daha hafif bir şekilde atlatabiliyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

grip asisi zeynep cigdem kayacan istanbul aydin universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Hacettepe Üniversitesi Gazi Huri TÜBA112 Acil Van Çaldıran Devlet HastanesiKarazin ÜniversitesiHint Bilim Kongresi Soumitro Banerjeeruh sağlığı yasası NEVZAT TARHAN ÖMER BÖKEDokuz Eylül Üniversitesi cinsel taciz siber suçRAHİM AĞZI KANSERİ Hüsnü Görgen grip aşısı Zeynep Çiğdem Kayacan İstanbul Aydın Üniversitesiaile hekimliği Antalya İl sağlık Ünal Hülür Aile Hekiminizi Erken TanıyınYeryüzü Doktorları Suriyeomurga ameliyatı skolyoz Phillip Breedonsigara tütün ürünleriAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji MetabolizmaTürk Nöroloji Derneği Şerefnur Öztürk inme paranoid bozukluk Ahmet Ertan TezcanTürkiye Kas Hastalıkları Derneği Coşkun Özdemir Bülent Kerimoğluuyuşturucu bağımlılığı eroin tıbbi eroin Kuzey AmerikaFahrettin Koca Sağlık Bakanı112 Acil Zonguldak Belediyesi sağlık çalışanı ambulans
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.