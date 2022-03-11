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Dekanlığa '14 Mart'taki iş bırakma eylemi konusunda akademik personeli uyarın' yazısı
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderilen yazı ile 14-16 Mart arasında uygulanacak olan iş bırakma eylemine katılacak olan personel hakkında idari işlem başlatılacağı belirtilerek personele uyarı yapılması istendi.
Dekanlığa '14 Mart'taki iş bırakma eylemi konusunda akademik personeli uyarın' yazısı
11 Mart 2022 15:49 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünce Tıp Fakültesi Dekanlığına İş Yavaşlatma ve Bırakma Eylemleri Hakkında yazı gönderildi.

Yazıda TTB ve diğer meslek örgütlerinin 14 Mart Tıp Bayramı ve onu izleyen iki günde yapılacak olan iş bırakma eylemlerine katılan personele idari süreç başlatılacağından dolayı akademik personele uyarı yapılması gerektiği şu sözlerle ifade edildi:

“Türk Tabipler Birliği ve meslek örgütlerinin 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde iş yavaşlatma ya da iş bırakma eylemlerine katılım halinde idari süreçler işletileceğinden akademik personellere gerekli uyarılar yapılması hususunda gereğini arz ederim.”

 

Anahtar Kelimeler:

omu saglik uygulama ve arastirma merkezi tip fakultesi dekanligi is birakma eylemi

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People
27
1) Cerrah (Doktor)
11.03.2022 17:20:51
Bu işe Cerrahlar neşter atmasa olmayacak.....Arkadaslar çok şeye gerek yok....Elektif ameliyatlara ben randevu vermiyorum....30tl döner alacağım diye çocuklarıma kadar açılabilecek tazminat davaları miras bırakamam...
Buna da dilekçe yazsın dekanlık.....Mecburmyuz acil olmayan ameliyatları yapmaya...cerrah derken tüm cerrahı branşları kasdediyorum
People
40
2) Yorumsuz (Uzman )
11.03.2022 16:27:51
Kılıçlar kuşanildi
Çektiģimizden,yaşadıklarımızdan daha büyük ceza, ne olabilir ki
People
47
3) hekim (hekim)
11.03.2022 16:15:49
bırakmayacak olan bile bu yazı üzerine bırakır. siz önce hekimi tehditle sindiremeyeceğini anlayınız. elinden geleni ardına koyma. 1000 tane soruşturma aç
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