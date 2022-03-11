Dekanlığa '14 Mart'taki iş bırakma eylemi konusunda akademik personeli uyarın' yazısı

MEDİMAGAZİN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürünce Tıp Fakültesi Dekanlığına İş Yavaşlatma ve Bırakma Eylemleri Hakkında yazı gönderildi.

Yazıda TTB ve diğer meslek örgütlerinin 14 Mart Tıp Bayramı ve onu izleyen iki günde yapılacak olan iş bırakma eylemlerine katılan personele idari süreç başlatılacağından dolayı akademik personele uyarı yapılması gerektiği şu sözlerle ifade edildi:

“Türk Tabipler Birliği ve meslek örgütlerinin 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde iş yavaşlatma ya da iş bırakma eylemlerine katılım halinde idari süreçler işletileceğinden akademik personellere gerekli uyarılar yapılması hususunda gereğini arz ederim.”