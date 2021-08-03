Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Delta varyantı yoğun bakımda kalış süresini uzatıyor
Koronavirüs salgının başlangıcında virüse yakalananların bir hafta olan yoğun bakım süreci, Delta varyantıyla birlikte dört haftaya kadar çıktı.
Delta varyantı yoğun bakımda kalış süresini uzatıyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

03 Ağustos 2021 14:06 - YENİ ŞAFAK
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Uzmanlar, Delta varyantının hastanede kalış süresini uzattığını belirtti. Türkiye’de vaka sayıları, koronavirüs varyantlarının etkisiyle 20 binin üzerine çıktı. Daha bulaştırıcı hale gelen Delta ve Delta Plus nedeniyle yoğun bakımda geçirilen süre de arttı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Delta varyantı diğer mutant virüs türlerine göre çok daha fazla bulaştırıcılık özelliği göstermesi yanında bir olumsuz özelliğe daha sahip. O da hastaneye yatan hastaların kliniğinin daha da ağır seyretmesi. Bu nedenle tedavi süresi uzamakta, bu da hastanede kalış süresini 3-4 haftalara kadar uzatabilmektedir” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR ARTIYOR

“Vaka sayıları çok daha artarsa sağlık sisteminde yüklenmeye sebebiyet verebilir” uyarısında bulunan Prof. Oğuztürk, son zamanlarda artış eğilimine giren pozitif vaka sayılarının hastane başvurularında da artışa sebebiyet verdiğini vurguladı. Prof. Oğuztürk, “Son 10 gündür yüzde olarak artışlarla gidiyoruz şu an itibarı ile acil servise başvuran hastaların takip ve tedavisi sürecinde yatış endikasyonu görülmüşse servis ve yoğun bakım yatışları yapılmaktadır. Ancak bir gerçeği dile getirmekte fayda var, başvuru artışı olmasına rağmen hastane şartlarımızın üst düzey olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaktayız” dedi.

ÇÖZÜMÜ SADECE AŞI

Prof. Oğuztürk, hastanelerde yoğunluk yaşanmaması için şu çağrıyı yaptı: “Bunun çözümü ise gayet açık ve net: Tüm vatandaşlarımızın hızlıca aşılarını yaptırmaları. Aşı olanlar sayesinde virüsün dolaşımdaki etkinliği kırılacak ve de insanlar hastalansa dahi çok hafif bir şekilde hastane ye yatış gerekmeden hastalığı atlatacaklardır.”

Anahtar Kelimeler:

prof dr hakan oguzturk delta varyanti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.