Delta varyantı yoğun bakımda kalış süresini uzatıyor

Uzmanlar, Delta varyantının hastanede kalış süresini uzattığını belirtti. Türkiye’de vaka sayıları, koronavirüs varyantlarının etkisiyle 20 binin üzerine çıktı. Daha bulaştırıcı hale gelen Delta ve Delta Plus nedeniyle yoğun bakımda geçirilen süre de arttı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, “Delta varyantı diğer mutant virüs türlerine göre çok daha fazla bulaştırıcılık özelliği göstermesi yanında bir olumsuz özelliğe daha sahip. O da hastaneye yatan hastaların kliniğinin daha da ağır seyretmesi. Bu nedenle tedavi süresi uzamakta, bu da hastanede kalış süresini 3-4 haftalara kadar uzatabilmektedir” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR ARTIYOR

“Vaka sayıları çok daha artarsa sağlık sisteminde yüklenmeye sebebiyet verebilir” uyarısında bulunan Prof. Oğuztürk, son zamanlarda artış eğilimine giren pozitif vaka sayılarının hastane başvurularında da artışa sebebiyet verdiğini vurguladı. Prof. Oğuztürk, “Son 10 gündür yüzde olarak artışlarla gidiyoruz şu an itibarı ile acil servise başvuran hastaların takip ve tedavisi sürecinde yatış endikasyonu görülmüşse servis ve yoğun bakım yatışları yapılmaktadır. Ancak bir gerçeği dile getirmekte fayda var, başvuru artışı olmasına rağmen hastane şartlarımızın üst düzey olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaktayız” dedi.

ÇÖZÜMÜ SADECE AŞI

Prof. Oğuztürk, hastanelerde yoğunluk yaşanmaması için şu çağrıyı yaptı: “Bunun çözümü ise gayet açık ve net: Tüm vatandaşlarımızın hızlıca aşılarını yaptırmaları. Aşı olanlar sayesinde virüsün dolaşımdaki etkinliği kırılacak ve de insanlar hastalansa dahi çok hafif bir şekilde hastane ye yatış gerekmeden hastalığı atlatacaklardır.”