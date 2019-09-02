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Demet Akalın 'Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?' demişti... Bakanlıktan yanıt geldi: Talimat verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp ve akciğer sorunları bulunan Nefes bebeğin hastaneye yatışının ve gerekli takibinin yapılması talimatı verildiğini bildirdi
Demet Akalın 'Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?' demişti... Bakanlıktan yanıt geldi: Talimat verildi
02 Eylül 2019 - AA
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Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından medyada yer alan "Nefes bebek" ve sağlık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kalbinde yırtık, makat darlığı ve akciğer kaynaklı nefes problemi olması sebebiyle sağlık durumunun riskli olduğu belirtilen Nefes bebek için sanatçı Demet Akalın'ın, "Hastane bulur muyuz? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklindeki çağrısına yanıt veren Koca, şunları kaydetti:

"Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için talimat verilmiştir. Nefes yavrumuza acil şifa diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sesine kulak vermek en birincil vazifelerimizdendir."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca

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People
3
1) DR (DR)
02.09.2019 15:38:40
Acaba sayın sağlık bakanımız bizimde sesimizi duyarmı? 8 aydır acıklanamayan pediatrı ydus sınav sonucu var. Nerdeyse 2019 sınavı geldi hala bir gelişme yok..
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