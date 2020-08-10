Demet Akalın'ın ders vermeye kalkıştığı Jinekolog Eray Balcan'dan sert yanıt!

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Eray Balcan'ın doğum sonrası bebekle çekilen bir karesi sosyal medyada dikkat çekti. Bu kareye ise Demet Akalın ilginç bir tepki gösterdi. Akalın fotoğrafın altına "Virüs varken bu ne rahatlık ama! Günah" yazdı. Demet Akalın’ın yorumuna, onun Pınar Gültekin cinayeti sonrasında yaptığı yorumu hatırlatarak tepki gösteren doktor şunları yazdı:

“‘Üzerine beton dökmek nedir ya’ derken günah değil… Kendi ellerimizi dezenfekte ettiğimiz, maske kullanarak sevdiğimiz çocuğa corona virüsünden dolayı dokunmak günah mı Demet Hanım? Lütfen her konuda fikriniz ve bilginiz olmasın”