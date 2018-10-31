Demet Akalın'ın 'ihmal' paylaşımına sosyal medyadan tepki geldi: 'Tıbba dair ne biliyorsun'

Nazar Nur Kaya'nın yaşamını kaybetmesi üzerine hastanede ihmallerin olduğu iddialarına hastane yönetimi ihmal yok diyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Medyada yer alan 'hemşireler tarafından yanlış iğne yapıldığı, doktor veya hastane ihmali' gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Hastaya yapılan tüm müdahaleler uzman ve yetkin hekimlerce yapılmıştır. Sistemik iltihabi yanıtla karakterize bu hastalığa karşı tıbbi tüm olanaklar seferber edilmesine rağmen hastamız vefat etmiştir. Aileye başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Tüm bu bilgilerin yanında hastamızın vefatı ile ilgili adli ve idari incelemeler de devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Küçük Nazar'ın hayatını kaybetmesi üzerine üzüntüsünü "Ahh kuzum bu kızcağız neden ölmüş hangi iğne ne için nasıl bi ihmalkarlık ahhh Nur ahhh" sözleri ile paylaştı. Hekimler ihmali işaret eden açıklamaya hekimler hedef gösteriliyor diyerek tepki gösterdi.