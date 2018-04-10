Demircan: Taksim Hastanesi teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına ilişkin resmi raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Demircan, adli, idari ve teknik soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Resmi raporun birkaç gün içinde kendilerine ulaşacağını ifade eden Demircan, "Hastanenin bakım ve onarımı için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hızlı bir şekilde yeni teknik şartlara uygun olarak inşa edilecek." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümü olduğunu da anımsatarak, polislere görevlerinde başarılar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve gazilere acil şifalar diledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da, Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Memişoğlu daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmetinin devamı bu bölge için çok önemli. O nedenle bu hastaneyi Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda çok kısa zamanda yeniden bu milletin hizmetine vereceğiz. Şuanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse en geç 3 ay içinde bu hastaneyi yeniden aynı şekilde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.