Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yeni Ebola salgını duyurusu

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01 Haziran 2020 15:21
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında 'yeni bir ebola salgını' olduğunu duyurdu.
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