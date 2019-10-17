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Demokratik Sağlık Sen: Sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması vakaların artmasına neden oluyor
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün, hastası Bayram K. tarafından istenilen yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle jiletle boğazının kesilerek yaralanması üzerine Demokratik Sağlık Sen, basın açıklaması yaptı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, "Sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması, şiddet vakalarının artmasına sebep olmaktadır" dedi.
Demokratik Sağlık Sen: Sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması vakaların artmasına neden oluyor
17 Ekim 2019 - DHA
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İZMİR - Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen Bayram K., asistan doktor Kadir Songür'e, yeşil reçetli ilaç yazmasını söyledi. Songür ise hastasının istediği ilacı uygun görmeyip, başka ilaç yazdı.

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Bayram K. da  "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Dün, yeniden hastaneye gelen Bayram K., Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jilet ile saldırdı. Jilet ile boğazıkesilen ve kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, meslektaşları müdahale etti. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu belirlendi.

Olaydan sonra koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.'nin sorgusu sürüyor.

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'SOMUT ADIM ATILMIYOR'

Demokratik Sağlık Sen, bugün olayın yaşandığı hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 20 kişilik grup adına basın açıklamasını, Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol okudu. Doğruyol, "Geçmişte ölümlere de sebep olan, her geçen gün artarak devam eden sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması, şiddet vakalarında artışa sebep olmaktadır. Vatandaşın hayatını kurtarmak için çabalayan sağlık çalışanları, kendi can güvenlikleri olmadan hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Sağlıkta şiddete zemin hazırlayan, sağlık çalışanlarını hedef haline getiren açıklama ve uygulamalar, sağlıkta şiddetle ilgili çıkarılmayan yasalar, uygulanmayan yaptırımlar sonucunda her gün yüzlerce sağlık çalışanımız hakarete, küfre ve fiziki şiddete maruz kalmaktadırlar. Mevcut sağlık politikaları değerlendirildiğinde, yani sağlık hizmetlerinin ticari bakış açısıyla vitrine yönelik yapılması, bugün geldiğimiz nokta açısından oldukça önemlidir" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.
 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet katip celebi universitesi kadir songur

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