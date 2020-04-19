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Deneysel çalışma: Remdesevir Kovid 19 geçiren maymunlarda hastalığın ilerlemesini durduruyor
Araştırmacılar, remdesivirin Kovid-19 hastaları üzerindeki tedavi gücünün maksimum olabilmesi için olabildiğince erken uygulanması gerektiğini vurguluyor
Deneysel çalışma: Remdesevir Kovid 19 geçiren maymunlarda hastalığın ilerlemesini durduruyor
19 Nisan 2020 16:07 -
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MEDİMAGAZİN-Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) göre, Kovid-19’a yol açan SARS-CoV-2 korona virüsü ile enfekte olan rhesus maymunlarında deneysel antiviral ilaçlardan remdesivir ile yapılan erken tedavi hastalığın gidişatını önemli ölçüde hafifletiyor ve akciğer hasarını azaltıyor. 

Gilead Sciences şirketi tarafından geliştirilen ilaç, altışar adet iki grup rhesus maymunu ile çalışıldı. Tümü bilim insanlarınca SARS-CoV-2 ile enfekte edilen maymunlardan bir grup remdesivir ile tedavi edilirken diğer grup tedavi edilmedi. Tedaviye 12 saat sonra intravenöz olarak başlanan remdesivire sonraki altı gün boyunca günde bir kez intravenöz devam edildi. İlk doz, virüs hayvanların akciğerindeki en yüksek seviyesine ulaşmadan hemen önce uygulanacak şekilde zamanlama yapıldı. 

İlk dozdan on iki saat sonra bilim insanları tüm hayvanları muayene etti ve remdesivir ile tedavi edilen maymunların sağlık durumlarının kontrol grubuna kıyasla çok daha iyi olduğu görüldü. Bu farklılık çalışmanın devamında yedi gün boyunca devam etti. Remdesivir uygulanan maymunlarda hafif nefes darlığı olurken, kontrol grubundaki maymunlar hızlı ve güçlükle nefes alıyorlardı. Tedavi grubunun akciğerlerindeki virüs miktarı da anlamlı derecede daha düşüktü ve akciğerlerindeki hasarın boyutu daha azdı. 

Araştırmacılar, remdesivirin Kovid-19 hastaları üzerindeki tedavi gücünün maksimum olabilmesi için olabildiğince erken uygulanması gerektiğini vurguluyor ve pnömoni gelişimini önlemeye yardımcı olan bu ilacın hastalığın bulaşmasını azalttığı şeklinde yanlış yorumlanmaması yönünde uyarıyorlar. 

 

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Kaynak: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.043166v1?ct=ct

Anahtar Kelimeler:

antiviral remdesivir kovid-19

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