Deniz Baykal’ın doktor oğlu: Almanya’dan bir enkaz getirdik

Deniz Baykal, beyin kanaması geçirmesinin ardından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne yatırılmış daha sonra Almanya’da Münih yakınlarındaki “Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau” isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

'GATA'DA TOPARLIYORLAR'

Baykal’ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç Baykal, Deniz Baykal’ın Almanya’da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söyledi: “Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış.” Ataç Baykal, babasının sağlık durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini de ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Baykal’ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 22.00 sularında yapılan ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri karşıladı.

BAYKAL’DAN AFRİN TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal’ın yanında yaklaşık 35 dakika kaldı. Deniz Baykal, Erdoğan’ı Afrin’de terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı için tebrik etti. Erdoğan ve Baykal ayrıca yerli silah üretimi üzerine de sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA’ların çalışmalarını anlattı. Baykal, “İHA ve SİHA’lar gururumuz. Bunlar sayesinde daha az şehit veriyoruz” dedi. Erdoğan, Baykal’a “Bir an önce aramıza dönmenizi arzu ediyoruz” dedi.