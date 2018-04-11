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Deniz Baykal’ın doktor oğlu: Almanya’dan bir enkaz getirdik
ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken “Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor” dedi.
Deniz Baykal’ın doktor oğlu: Almanya’dan bir enkaz getirdik
11 Nisan 2018 -
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Deniz Baykal, beyin kanaması geçirmesinin ardından Ankara İbn-i Sina Hastanesi’ne yatırılmış daha sonra Almanya’da Münih yakınlarındaki “Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau” isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

'GATA'DA TOPARLIYORLAR'
Baykal’ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç Baykal, Deniz Baykal’ın Almanya’da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söyledi: “Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış.” Ataç Baykal, babasının sağlık durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini de ekledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün Baykal’ı hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 22.00 sularında yapılan ziyarette, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri karşıladı. 

BAYKAL’DAN AFRİN TEBRİĞİ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal’ın yanında yaklaşık 35 dakika kaldı. Deniz Baykal, Erdoğan’ı Afrin’de terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı için tebrik etti. Erdoğan ve Baykal ayrıca yerli silah üretimi üzerine de sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA’ların çalışmalarını anlattı. Baykal, “İHA ve SİHA’lar gururumuz. Bunlar sayesinde daha az şehit veriyoruz” dedi. Erdoğan, Baykal’a “Bir an önce aramıza dönmenizi arzu ediyoruz” dedi.

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deniz baykal

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4
1) Mini minnoş (Dr)
12.04.2018 01:33:59
Avrupa'yı gözümüzde boşuna büyütmüşüz. Şu akepe gelmeyeymiş ülke cennet ve gerçek Avrupa ülkesiymiş.Çok yazık oldu...
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0
2) Mehmet Gülsever (UzDr)
11.04.2018 19:20:15
Almanya'da fizik tedavi merkezleri çok kalitelidir ve güler yüz ile ilgilenirler. Tekrar geçmiş olsun dileklerimle.
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0
3) aydin sinal (hekim)
11.04.2018 18:46:12
müsade ederseniz biraz aciklayayim:Aciklayacaklarim sadece basindan okuduklarim yönünde,yoksa ben özel olarak bir bilgi sahibi degilim.Murnau klinigi cok meshur bir kliniktir Amerikadan Hollywood artisleri,sporcular bile hastalaridir,her hastayi almaz,sayin Baykalin bu hastahaneye kabulü büyük torpille olmus zannederim.Hastahanenin aciklamasinda Sayin Baykal türkiyeden geliste hastahane mikrobunuda beraber getirdi deniyor,ibni Sinadan verilen raporda bu belirtilmemis,Murnau hastahanesi icin hastahane böyle bir hasta büyük yük,hasta izole edilir bütün bölüm ve özel hemsireler verilir,fizik tedavi yapilmasi bu gibi hastalarda mümkün degildir cünki fizyoterapistler girmezler.cesitli antibiyotiklerle tedavi devam eder.
Almanyaya Türkiyeden gelen bir hasta ne kadar meshur,zengin,yüksek mevkidede olsa alalade bir hasta muamelesi görür.Benimde sahit oldugum gecmis senelerdeki pekcok vakada Türkiyeden gelen zengin,mevki sahibi hastalar ve yakinlari bunu kabul etmiyorlar,Almanyada hastahanelerde refakatci yoktur,yasaktir,Hasta ile sadece bölüm hemsireleri mesgul olurlar,ziyaret tedaviyi üstlenen doktorun iznine baglidir,ziyaretci devlet baskani bile olsa bölüm "hayir" derse Merkel bile torpil yapamaz.
Arkadaslar bu vesile ile bir gercege deginmek isterim ;Almanya Türkiyeden gelen hastalari(kibar deyimle) pek can-i gönülden istemezler,sebepleri cesitlidir,ödeme güclügü,hasta yakinlarinin veya hastanin cok bilmisligi,ardi arkasi gelmeyen ziyaretci akimi,tedaviden hosnut olmama......v.s. gibi .
Tahminim sayin Baykal da hastahane kaldigi müddetce izolasyondan hosnut olmamis,Türkiyede siyasetin en yüksek kademesine cikmis bir insani herhangi bir hasta muamelesi görmek tip profosörü olan oglununda hosuna gitmemistir diye düsünürüm.
Tip stajindayken bir hatiram aklima geldi.Prof.Zafer Paykoc un dersindeyiz,Zafer hoca paristen yeni dönmüstü,ayni zamanda Ismet Inönünde özel doktoru olan Zafer hoca Inönünün gözündeki katarak tedavisi icin beraberce cok ünlü bir Fransiz profosör e muayene ,icabinda ameliyat olmak icin Parise gitmislerdi.Profosör muayenehanesinde epeyce bir bekletikten sonra kabul etmis,Zafer hoca Inönü ye karsi bunu bir nezaketsizlik olarak görmüs,Prof Cahit Önger hocanin tavsiyesi üzerine Almanya Würzburg a gittiklerini söylemisti,O zamanlar Türkiye ne yazikki simdiki gibi katarak ameliyati nda göze mercek konmuyor sise alti cami gibi gözlük veriliyordu.Ilk mercekli katarak ameliyatini Amerikada Turgut Özal olmustu.
Arkadaslar Türkiyeden Almanyaya gelecek hasta ve yakinlarina tavsiyem,mevkiniz,servetiniz,söhretiniz ne olursa olsun Almanyada siradan bir vatandas olarak tedavi göreceginizi,özel bir muamele göreceginizi düsünmeyin, sirasinda hemsireden,hekimden sert cevaplar alacaginizida hesaba katin derim.
Bu arada Sayin Baykalada acil sifalar dilerim.
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10
4) ayt12 (uzm.)
11.04.2018 14:46:09
Geçmiş olsun ve acil şifalar dileğimle beraber, tedavi görülen klinik iddiada Almanya' nın en iyilerindendir. Belki özel hasta (Privatpatient) olarak başvurmak, aslında tam tersi etki oluşturmuştur. Çünkü Almanya da özel hastalar soyulacak kaz gibi görülmektedir. Paranızı almak için lüzumsuz bir sürü tahlil,tetkik ve tedaviler uygulanır, fakat daha iyi sonuç alınmaz. Benim tecrübeme göre, sıradan hasta olmak, özen gösterilmek istenen, fakat tersliklerden de eksik olmayan özel hasta muamelesinden daha iyi neticeler doğurur.
İlgilenen için kliniğin ingilizce web sitesi: https://www.bgu-murnau.de/en/about-us/
People
11
5) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.04.2018 14:11:24
Aynı siyasi çizgide olmamama rağmen kendisini ; ülkesine bağlılığı, ucuz politika yapmaması ve konuşmasında zekasını gösterebilmesi nedeniyle takdir ettiğim bir kişidir. Baykal'ımız da artık Türk hekimlerine emanet ve görünen o ki Avrupa insanı da bu gidişle Türk hekimlerine emanet olacağa benziyor.
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14
6) drkimbu (uzman doktor)
11.04.2018 11:32:39
Allah şifa versin öncelikle. Almanyalı AYDIN SİNAL arkadaşımız ne diyecek bu konuda ?
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