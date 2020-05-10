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'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktor, her yerde aranıyor
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve 3 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürdürüldü.
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktor, her yerde aranıyor
10 Mayıs 2020 16:21 -
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ANTALYA-Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican'dan, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrılmasının ardından haber alınamadı.

Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı.

Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, kumsalda kıyafetleri bulunan doktor Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama- Kurtarma Özel Timi denizden çalışma yürütürken, karadan ise Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafeye dikkat ederek, arama yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle ise havadan arama çalışmalarına destek verildi.

Arama çalışmaları, aralıksız sürdürülürken, Bican'ın şu ana kadar izine rastlanılmadı.

Anahtar Kelimeler:

antalya orhan bican

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