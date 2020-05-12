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Denize girmek için evden çıkan doktordan hala haber yok
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 5 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları bugün de devam etti. Dron da kullanılan çalışmalarda bir sonuca ulaşılamadı.
Denize girmek için evden çıkan doktordan hala haber yok
12 Mayıs 2020 18:56 - DHA
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Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, 'Denize gireceğim' diyerek, evden ayrıldı. Bican'dan bir daha haber alınamadı. Bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenilen Bican için arama çalışması başlatıldı. Selinus Sahili Kızılin mevkisinde, kumsalda kıyafetleri bulunan doktor Orhan Bican'ı arama çalışmaları bugün de sürdü. Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi bugün arama çalışmalarını sonlandırırken, diğer yüzer unsurlar aramalara devam etti.

Orhan Bican'ın anne babasının Gazipaşa Kaymakamlığı'na kıyıdan dronla arama yapılması talebi Gazipaşa Belediyesi'ne iletildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın talimatı üzerine belediye bilgi işlem çalışanları Selinus, Kahyalar ve Koru sahillerinde kayalık bölgede dronla havadan kıyıları tarayarak çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarında şu ana kadar Orhan Bican'ın izine rastlanamadı.

Anahtar Kelimeler:

orhan bican doktor

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