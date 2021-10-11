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Denizli Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk: Aşı oranlarının artmasıyla rehavet ortamı oluştu
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Denizli’de İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk aşılama ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulduğunu belirterek, “Vaka sayılarını tekrar düşürebilmek için kurallara harfiyen uyalım” dedi.
Denizli Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk: Aşı oranlarının artmasıyla rehavet ortamı oluştu

Uz. Dr. Berna Öztürk

11 Ekim 2021 17:28 - İHA Fadıl Pişkin
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Sağlık Bakanlığı’nın 25 Eylül -1 Ekim’i kapsayan her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarına göre Denizli 158,71’e yükseldi. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca; “Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” diyerek uyarıda bulundu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de Denizli’de bir önceki haftaya göre artan vaka sayılarını değerlendirdi. Denizli’de aşılama çalışmalarının iyi gittiğini, aşı ile birlikte vatandaşların rehavete kapılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha az dikkat ettiğini belirten Öztürk, “Denizli olarak aşılama konusunda başarılı iller arasında yer alıyoruz. 1. Doz aşılamada 735 bin 252 (yüzde 83,3), 2. Doz aşılama da 643 bin 807 (yüzde 76,8) kişi aşılarını yaptırdı. Fakat aşıyla birlikte ister istemez vatandaşlarımızda bir rehavet ortamı oluştu. Sonbaharın da gelmesiyle birlikte açık alanlardan kapalı alanlara geçişin artması, maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi bu tablonun oluşmasına neden oldu. Tekrar vaka sayılarını düşürmek için kurallara harfiyen uymalıyız” dedi.

Denizli’de aşı yaptırma oranı en düşük grubun 20 yaş altı gençler oluşturduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “İlimizde 20 yaş altındaki gençlerin en az bir doz aşılama oranı yüzde 56.15, en az iki doz aşılama oranı %35,44’dür. Tabi bu oran diğer yaş gruplarına göre oldukça düşük. Bir an önce aradaki farkı kapatmamız lazım. Bu noktada gençlerimize büyük görevler düşüyor. Bana bir şey olmaz, aşı olmasam da olur düşüncesinden sıyrılarak bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Aşı koronavirüs ile mücadelede büyük bir kalkan. Bu kalkana daha güçlü tutunmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için lütfen kurallara eskisinden daha sıkı sarılarak uyalım ve hala aşısını yaptırmayanlar varsa en yakın zamanda aşımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

denizli il saglik muduru uz dr berna ozturk

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