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Denizli'de, başhekim de müdür de birbirlerini 'Darp' nedeniyle suçladı
Denizli Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mehmet Erkaleli, hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak, yumruk attığı iddiasıyla Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak hakkında polise şikayetçi oldu. Sağnak da Erkaleli'den darp iddiasıyla şikayetçi oldu
Denizli'de, başhekim de müdür de birbirlerini 'Darp' nedeniyle suçladı
10 Şubat 2020 - DHA
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DENİZLİ - Olay, saat 09.30 sıralarında, Denizli Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. Hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak ile başhekim Mehmet Erkaleli arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.

Başhekimin verdiği talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Sağnak, tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli'ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına yumruk darbesi aldığı ileri sürülen Erkaleli, hastanede 'beyaz kod' yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun Sağnak da darp raporu alıp, Mehmet Erkaleli'den şikayetçi oldu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

denizli devlet hastanesi bashekim mehmet erkaleli harun sagnak

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