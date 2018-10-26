Denizli'de dijitalleşen 10 kamu hastanesine başarı ödülü

Sağlık Bakanlığı, özel bir üniversite ve Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrupa iş birliğiyle 43 ülke delegasyonunun katılımı ile düzenlenen HIMSS'18 Eurasia çerçevesinde Hımss Seviye 6 ve 7 Ödül Töreninde Türkiye’nin dijitalleşen 165 hastanesi içerisinde yer alan Denizli’deki 10 kamu hastane yöneticisine ödül verildi. Denizli’deki 10 kamu hastanesinin hepsinin ödüllendirilmesinin sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bu başarının Denizli’de ekip ruhuyla iş üretmenin meyvesi olduğunu dile getirdi.

Denizli’nin sağlıkta fark yaratmaya devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Öztürk, “Yoğun bir çalışma ile birlikte tüm hastanelerimizi aynı anda dijital hastane yapmayı hedeflemiş ve kısa zamanda Türkiye’de bir ilki başararak bunu gerçekleştirmiştik. Bu başarımızın birçok ülkeden katılımla sağlık dünyasını bir araya getiren bir organizasyonda ödüllendirilmesi bizim için ayrıca bir mutluluk oldu. Burada gördük ki; gerçekten büyük bir başarıya imza atmışız. Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda birçok batı ülkelerini geride bırakarak Avrupa lideri olmayı başarmış, İlimiz ise tüm hastanelerinin dijitalleşmesi ile birçok il arasından sıyrılarak öne çıkmıştır. Bu başarımızda emeği olan tüm ekibimi kutluyor, Denizli’nin sağlıkta fark yaratmaya devam etmesi için yeni proje ve hizmetlerde aynı ekip ruhu ile çalışmayı diliyorum” dedi.