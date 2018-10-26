SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de dijitalleşen 10 kamu hastanesine başarı ödülü
43 ülke delegasyonunun katılımı ile düzenlenen HIMSS'18 Eurasia çerçevesinde HIMSS Seviye 6 ve 7’de Türkiye’nin dijitalleşen 165 hastanesi içerisinde yer alan Denizli’deki 10 kamu hastane yöneticisine ödül verildi
Denizli'de dijitalleşen 10 kamu hastanesine başarı ödülü
26 Ekim 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığı, özel bir üniversite ve Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrupa iş birliğiyle 43 ülke delegasyonunun katılımı ile düzenlenen HIMSS'18 Eurasia çerçevesinde Hımss Seviye 6 ve 7 Ödül Töreninde Türkiye’nin dijitalleşen 165 hastanesi içerisinde yer alan Denizli’deki 10 kamu hastane yöneticisine ödül verildi. Denizli’deki 10 kamu hastanesinin hepsinin ödüllendirilmesinin sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bu başarının Denizli’de ekip ruhuyla iş üretmenin meyvesi olduğunu dile getirdi.

Denizli’nin sağlıkta fark yaratmaya devam etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Öztürk, “Yoğun bir çalışma ile birlikte tüm hastanelerimizi aynı anda dijital hastane yapmayı hedeflemiş ve kısa zamanda Türkiye’de bir ilki başararak bunu gerçekleştirmiştik. Bu başarımızın birçok ülkeden katılımla sağlık dünyasını bir araya getiren bir organizasyonda ödüllendirilmesi bizim için ayrıca bir mutluluk oldu. Burada gördük ki; gerçekten büyük bir başarıya imza atmışız. Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda birçok batı ülkelerini geride bırakarak Avrupa lideri olmayı başarmış, İlimiz ise tüm hastanelerinin dijitalleşmesi ile birçok il arasından sıyrılarak öne çıkmıştır. Bu başarımızda emeği olan tüm ekibimi kutluyor, Denizli’nin sağlıkta fark yaratmaya devam etmesi için yeni proje ve hizmetlerde aynı ekip ruhu ile çalışmayı diliyorum” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

himss18 eurasia denizli uz dr berna ozturk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hava kirliliği tropikal ve halk sagligi enstitusukanada frankofon doktorlari montreal guzel sanatlar doktor helene boyertruva ati lancet infectious diseases ilaç ar-geProf. Dr. Mehmet Öz kalp ve damar cerrahisi doc. dr. halit yerebakanbel agrisi sırt agrisi dr. ali sahabettinogluHIMSS'18 Eurasia denizli uz. dr. berna ozturkYeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesibedrettin dalan sterilstartup modeli yerli ilackirklareli kirklareli devlet hastanesi sahte sapor dr. burak hazine zeynep kamil kadin ve cocuk hastaliklariaile sağlığı merkezi elazig idare mahkemesi AHEFsağlık bakanlığı personel alımı kura sonuçları Pursaklar Devlet Hastanesi selcuk cetinseyhan devlet hastanesi Adanaankara emniyet mudurlugu feto Sağlık Bakanlığı canan karatay ömür gedik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.