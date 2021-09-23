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Denizli'de doktora bıçakla saldıran şüphelinin kaçma anı kameralara yansıdı
Denizli'de görev yaptığı özel hastanenin önünde otururken uğradığı saldırıda baldırına bıçak saplanan Dr. Göktürk Kaçar’ı yaralayan şüpheli her yerde aranıyor. Sağlık durumu iyi olan doktoru yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Denizli'de doktora bıçakla saldıran şüphelinin kaçma anı kameralara yansıdı
23 Eylül 2021 17:06 - İHA Fadıl Pişkin
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Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göktürk Kaçar (47), dinlenmek için binanın önündeki bankta oturduğu sırada saldırıya uğradı. "Hocam bir şey sorabilir miyim" diyerek Dr. Kaçar’a yaklaşan şüpheli, elindeki bıçağı doktorun baldırına saplayarak kayıplara karıştı.

Denizli'de hastane bahçesinde oturan doktor bıçaklı saldırıya uğradı

Olayın görgü tanıklarından Hasan Can Kaya, “Sabah saatlerinde akrabamı ziyaret etmek için hastaneye gelmiştim. Burada bir arbede yaşanmış ve bir kişi yaralanmış. Sonradan yararlanan kişinin bir doktor olduğunu öğrendik. Doktoru bıçaklayan kişi de hızlıca buradan uzaklaşmış. Kim olduğunu ve neden yaptığını biz de bilmiyoruz” dedi.

Şüpheli kameraya yansıdı

Görev yaptığı hastanede tedavisi süren Dr. Göktürk Kaçar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ve olay anında yanında bulunan kişinin yakalanması için ise polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Dr. Kaçar'ı bıçakla yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı, bölgede bulunan biz eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde olayın ardından 2 kişinin koşarak, bölgeden uzaklaştığı ve yaşanan kısa süreli panik anları yer aldı.

 

 

Doktorun aracına da zarar vermiş

Öte yandan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanan Dr. Göktürk Kaçar’ın aracına da benzer bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:

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