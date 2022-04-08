Denizli'de kadın hastalıkları doktoru, uzman çavuş tarafından öldürüldü

DENİZLİ - Olay, öğle saatlerinde Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde bir bahçe satın aldı.

Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlayan Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için uzman çavuş Musa D. ile anlaştı. Dün gece atlardan birinin kaybolmasının ardından, bugün öğle saatlerinde ahıra gelen Dr. Naim Ünsal ile Musa D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan ayrılan Musa D.’yi takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu darp etti.

Aracından indirip yeniden dövdü

Musa D., aracına binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada onu otomobiline kadar takip eden Dr. Naim Ünsal, araçtan indirip yeniden dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa D. üzerinde bulunan silah ile önce Dr. Ünsal’ın ayağına ateş etti. Dr. Ünsal, yeniden Musa D.’nin üzerine doğru gelince, uzman çavuş 9 el daha üst üste ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden ünlü doktor Naim Ünsal’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ünsal’a 10 el ateş ederek öldüren uzman çavuş ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Açığa alınan uzman çavuş, 'borç' kavgasında vurmuş

İddialara göre oto galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alındığı öğrenilen uzman çavuş Aktaş'ın, Dr. Ünsal'ın atlarına daha önce bakıcılık yaptığı öğrenildi. İddiaya göre, o dönemden aralarında borç nedeniyle husumet bulunan ikiliden Aktaş, konuşmak için Ünsal'ın Acıpayam Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirdiği arazisine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aktaş, tabancasını çıkarıp, Dr. Ünsal'ı bacağından vurdu ardından olay yerine geldiği 42 B 4447 plakalı otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği Aktaş'ı otomobilinden indiren Ünsal, darbetmeye başladı. Bunun üzerine Aktaş, doktora 2 el daha ateş etti. Ünsal, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamı yitirdi.

Doktorun eşi: 15 bin lirasını istedi, tartışma çıktı

Dr. Naim Ünsal'ın kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan eşinin ise emniyette verdiği ifadede "Uzman çavuş Musa Aktaş, 2 gün önce bizde yemekteydi. Eşim, daha önce 15 bin lira borç para verdi. Bugün onu istemişti, tartışma ondan çıktı" dediği öğrenildi.

