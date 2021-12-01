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Denizli'de üroloji uzmanına yumruklu saldırı
Denizli Devlet Hastanesinde Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim, görev yaptığı sırada bir hasta tarafından yumrukla darp edildi. Konu hakkımda açıklama yayımlayan Müdür Öztürk, “Yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur” dedi.
Denizli'de üroloji uzmanına yumruklu saldırı
01 Aralık 2021 11:30 - İHA Eren Elyesa Polat
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Denizli Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim, çalıştığı sırada bir hasta tarafından yumrukla darp edildi. Vatandaşların ve görevlilerin araya girerek ayırdığı olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Konu hakkında sosyal medyadan açıklamam yayımlayan Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, saldırıyı kınayarak, “İlimizde Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Alim’e yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Amacı insanlığa hizmet olan, vatandaşlarımıza hizmet sunma gayretiyle gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu alçak saldırıların kabul edilebilir hiçbir açıklaması yoktur. Sağlık çalışanlarımızın bu gibi olaylara maruz kalması onur kırıcı, gönül kırıcı, üzüntü veren bir durumdur. Sağlık çalışanımızın yanında olduğumuzun ve bu çirkin saldırının da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

denizli devlet hastanesi uroloji uzmani dr huseyin alim darp

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