Denklik engelini aşamayan doktorlar: Üniversitelere kayıt yaptırmadan önce YÖK'ten teyit aldık

2015 yılında Sofya Tıp Fakültesinden mezun olan Hande Yıldız, bu üniversiteye kayıt yaptırmadan önce Yüksek Öğretim Kurumu’dan (YÖK) teyit almış. Ve buna göre kaydını yaptırıp, eğitimini tamamlamış.

Ancak denkliği olmadığı için mesleğini icra edemeyen Yıldız, pratisyen hekimlerin uzman hekim olabilmek için girdikleri Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) tabi tutulduklarını belirtiyor.

Aslında, Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olmuş doktorlar bu sınavı geçemese bile pratisyen hekim olarak görev yapabiliyor. Ama yurtdışında tıp eğitimini tamamladıktan sonra denklik engeline takılan doktorlar, TUS sınavında başarılı olsa bile ancak pratisyen hekim olabiliyor.

''Sınav yerine, staj ile denkliklerimizin verilmesini istiyoruz''

2016 yılında Romanya’da altı yıllık tıp eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen Fuldan Sualp Tanrıkulu da, sınav yerine staj ile denkliklerinin verilmesini istiyor. Doktorluk mesleğinin sahada daha iyi öğrenileceğini ifade eden Tanrıkulu, uzayan bu sürecin kendilerini ekonomik ve psikolojik olarak yıprattığını belirtiyor.

Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan meslektaşları gibi atamalarının yapılmasını isteyen doktorlar, sağlıkçılara büyük ihtiyaç duyulduğu bu dönemde görev bekliyor.

Türkiye’de denklik başvuruları, alanında uzman kişilerden oluşmuş bir komisyon tarafından inceleniyor.

Dünya Tıp Federasyonu tarafından görev verilmiş kurumlarca akredite edilmiş üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilebiliyor. Yine kişinin diplomasını aldığı okul dünya sıralamasında ilk binin içindeyse doğrudan denklik almaya hak kazanıyor.

Bu şartları taşıyamanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez yapılan TUS sınavlarının ikinci aşamasına girmek zorunda. Sınavın baraj puanı 45 ama denklikte 40 puan alınması yeterli oluyor.

Bir diğer alternatif ise Hacettepe, Gazi, Ankara ve Yıldırım Beyazıt üniversiteleri tarafından yapılan klinik sınavları. Bu sınavlarda başarılı olanlar denklik alabiliyor.

Denklik Nedir?

Denklik, Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesi anlamına gelir. Diploma denklik belgesi ise denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi akademik alan ve dereceye eş değer olduğunu gösteren bir belge.