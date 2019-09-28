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Deprem sonrası Bakandan açıklama: Hastanelerimizde sıkıntı söz konusu değil
Sağlık Bakanı Koca, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silivri Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Deprem sonrası Bakandan açıklama: Hastanelerimizde sıkıntı söz konusu değil
28 Eylül 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da dün yaşanan depremin hastanelerde herhangi bir sıkıntıya yol açmadığını belirterek, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silivri Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerinden bilgi alan Koca, servisteki hastaları ziyaret etti. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet Akif Ersoy Hastanemiz ile Silivri Devlet Hastanemizde incelemelerde bulunarak hastalarımızın ve hastanelerimizin durumu hakkında bilgi aldık. Depremin ardından hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Sağlık hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:

deprem fahrettin koca

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