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Depresyon Crohn görülme olasılığını artırıyor
Depresyon teşhisi konan ve daha öncesinde sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri olan kişilerde, inflamatuvar bağırsak hastalıkları olan Crohn ve ülseratif kolit görülme olasılığının daha fazla olduğu saptandı.
Depresyon Crohn görülme olasılığını artırıyor
12 Kasım 2020 16:35 - AA
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"Gut" dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere'deki St George's University of London, Imperial College London, University College London ve King's College London'dan araştırmacılar, inflamatuvar bağırsak hastalıklarından Crohn ya da ülseratif koliti olan 15 bin kişinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada, depresyon hastalarında inflamatuvar bağırsak rahatsızlığının görülme olasılığı ele alındı.

Araştırmada, depresyon teşhisi konan ve daha öncesinde sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri olan kişilerde Crohn ya da ülseratif kolit görülme olasılığının depresyon teşhisi konmayanlara göre yüzde 40 daha fazla olduğu saptandı.

DEPRESYON TEK BAŞINA RİSK FAKTÖRÜ

Araştırmada ayrıca depresyonun, inflamatuvar bağırsak hastalıkları gelişimi için tek başına bir risk faktörü olmadığı da belirtildi.

Imperial College London'dan Sonia Saxena, doktorların ishal, karın ağrısı ya da rektal kanama görülen hastaların depresyon ve kaygı belirtilileri de gösterdiğinde bunun Crohn ya da ülseratif kolitle ilgisi olabileceğini düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

st georges university of london university college london ve kings college london crohn depresyon ulseratif kolit

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