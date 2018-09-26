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Depresyon önlenmesinde araştırma sonucu: Akdeniz diyeti
Akdeniz diyetinin, depresyonun önlenmesine yardımcı olabileceği bildirildi
Depresyon önlenmesinde araştırma sonucu: Akdeniz diyeti
26 Eylül 2018 - AA
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Sonuçları "Molecular Psychiatry" dergisinde yayımlanan, son 8 yılda yapılan 41 araştırmayla ilgili değerlendirme, meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin, ruh sağlığına iyi geldiğini gösterdi. 

Londra Üniversitesinden doktor Camille Lasalle liderliğindeki uzmanların değerlendirmesinde, tüketilen yiyeceklerin, depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabileceğinin gözlendiği belirtildi. 

Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini arttırabileceği fikrini verdiğine işaret edildi. 

Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı. 

Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin, kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu. 

Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.

Anahtar Kelimeler:

londra universitesi molecular psychiatry tip 2 diyabet

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6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.09.2018 16:47:44
Diyeti bile depresyona iyi gelen Akdeniz’in, bizzat kendisinin nelere kadir olduğunu , onca uygarlığın beşiği olmasından anlamak mümkün.
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