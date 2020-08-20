Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken'in kitabı 'Cildime Neler Oluyor?' okuyucuyla buluştu

Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken'in 30 yıllık mesleki birikimi ve deneylerini paylaştığı kitabı “Cildime Neler Oluyor?” çıktı.

Doç. Dr. Alev Eken, yılların mesleki yolculuğundaki kanıta dayalı bilgi, sezgi ve deneyimlerini paylaştığı kitabında, bütünsel sağlığın cildimize olan etkilerinden, iyi yaş alma ve güzellik yolculuğunun yönetimi hakkında önemli ipuçları veriyor.

Siyah Kitap yayınevinden çıkan kitabın kapak tasarımı ve görselleri M.Sc. Bio. Işın Nur Cicerali imzalı.

SAĞLIK VE GÜZELLİĞE DAİR HER ŞEY VAR

Kitap söyleşi havasında ilerliyor. Bütünsel sağlık ve güzellik, cilt güçlendiriciler, cilt güçlendirici beslenme piramidi?, yenilebilir cilt bakımı, güzellik alfabesi, kollajen gerçeği, şekerin tatsız yüzü, “şeker sarkması”, düşük yağ tuzağı, yaşamımızın ritmi “biyolojik saat”, güzellik uykusu, cilt sağlığımızda genlerimizin etkisi?, günde üç litre su içip de neden hala cildimiz kuru? Ve daha pek çok cilt sağlığınız ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları yer alıyor. Kitap her yaştan okurun ilgisini çekecek, farkındalığını arttıracak bir el kitabı şeklinde planlanmış.

Doç. Dr. Alev Eken, cilt güzelliği ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanıtım bülteninde şu sözlerle ifade ediyor: