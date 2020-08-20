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Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken'in kitabı 'Cildime Neler Oluyor?' okuyucuyla buluştu
Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken'in “Cildime Neler Oluyor?” isimli kitabı okuyucuyla buluştu.
Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken'in kitabı 'Cildime Neler Oluyor?' okuyucuyla buluştu
20 Ağustos 2020 14:38 - MEDİMAGAZİN
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Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken'in 30 yıllık mesleki birikimi ve deneylerini paylaştığı kitabı “Cildime Neler Oluyor?” çıktı.

Doç. Dr. Alev Eken, yılların mesleki yolculuğundaki kanıta dayalı bilgi, sezgi ve deneyimlerini paylaştığı kitabında, bütünsel sağlığın cildimize olan etkilerinden, iyi yaş alma ve güzellik yolculuğunun yönetimi hakkında önemli ipuçları veriyor.

Siyah Kitap yayınevinden çıkan kitabın kapak tasarımı ve görselleri M.Sc. Bio. Işın Nur Cicerali imzalı.

SAĞLIK VE GÜZELLİĞE DAİR HER ŞEY VAR

Kitap söyleşi havasında ilerliyor. Bütünsel sağlık ve güzellik, cilt güçlendiriciler, cilt güçlendirici beslenme piramidi?, yenilebilir cilt bakımı, güzellik alfabesi,  kollajen gerçeği, şekerin tatsız yüzü, “şeker sarkması”,  düşük yağ tuzağı, yaşamımızın ritmi “biyolojik saat”, güzellik uykusu,  cilt sağlığımızda genlerimizin etkisi?,  günde üç litre su içip de neden hala cildimiz kuru?  Ve daha pek çok cilt sağlığınız ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları yer alıyor. Kitap her yaştan okurun ilgisini çekecek, farkındalığını arttıracak bir el kitabı şeklinde planlanmış. 

Doç. Dr. Alev Eken, cilt güzelliği ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanıtım bülteninde şu sözlerle ifade ediyor:

Sağlıklı yaşlanabilmek üzerine yapılan bilimsel araştırmaların bugün geldiği noktada biliyoruz ki yaşlanmak, belirtilerini dışarıdan görmemize karşın aslında içten dışa doğru gerçekleşen bir süreçtir. Odaklanmamız gereken konu, bedenimizin bir bütün olduğu.

İnsanın yaşı ne olursa olsun, içeriden iyi yaşamak, dışarıdan en iyi şekilde görünmenin olmazsa olmaz koşulu. Günlük rutinimizde, çevreden ya da kendi ellerimizle aldığımız toksinler, yaşam şeklimiz, beslenmemiz, aldığımız nefes ve daha pek çok faktör sistemlerimizi etkiliyor.

Tüm organlarımızda olduğu gibi cildimiz de yaşantımızın ayak izlerini taşıyor, hatta yaşlanmanın en erken ve en açık belirtilerini yansıtıyor.

Amaç yıllar geçse de kırışıksız görünmek değil. Amaç, öncelikle bütünsel sağlık ve cilt kalitesinin sürdürülmesi için temel bir düşünce ve yaşam tarzı oluşturmak.

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