Dermatoloji profesörü, hastaneye başvuruyu azaltmak için kişisel Whatsapp hattı kurdu

MEDİMAGAZİN - Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak büyük bir sağlık krizi haline gelen Koronavirüs (Kovid–19) nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Riskli grupların ilk sırasında olan hekim ve sağlık çalışanları da hastanelerde oluşabilecek yığılmaların önüne geçmeye çalışıyor. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, virüs vakalarının ortaya çıktığı bu süreçte, hasta yoğunluğunun oluşmaması için hastaların kendisiyle iletişime geçebilecekleri bir Whatsapp hattı kurdu.

'HASTANEYE SADECE ACİL DURUMLAR İÇİN GİDİN'

‘Hastaneye sadece acil durumlar için gidin’ uyarısı yapan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı ve Çalıkoğlu, kendisine Whatsapp hattından ulaşan hastalarına anlık olarak yardımcı oluyor. Uygulamayla hem hastanedeki olası yoğunluğun önüne geçilmesi hem de hastaların evden çıkmadan hizmet alması hedefleniyor.

Kurduğu whatsapp ihbar hattını, sosyal medya hesabından paylaşan Dermatoloji profesörü Emel Erdal Çalıkoğlu, hastanelere acil durumlar dışında gidilmemesi gerektiğini vurguladı.



