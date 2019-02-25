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Dernek başkanı anlattı: Yüz nakilleri neden yapılmıyor?
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan Türkiye Klinikleri Televizyonu’na birtakım açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ayhan “Yüz nakli konusunda immünosupresyon yerine geçecek daha iyi bir şey bulunduğunda nakiller ön plana çıkacak” dedi
Dernek başkanı anlattı: Yüz nakilleri neden yapılmıyor?
25 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Estetik cerrahide Türkiye’nin dünya çapında çok iyi bir konuma geldiğini belirten Prof. Dr. Ayhan “iyi bir estetik cerrah olmak için önce iyi bir rekonstrüktif cerrah olmak lazım. İyi bir rekonstrüktif cerrahi eğitimi almak lazım. Yaraya iyi bakım, dokuya saygı, derinin dolaşımını iyi bilme ve uzun saatler ameliyatta kalıp sabırla mikro cerrahi ile dokuları kapatabilme, yaraları kapatabilme yetisi aslında” dedi.

“Biz parmak kopuklarında parmakları takan, ağız yüz çene kırıklarında plak vidalarını takıp kemiklerini birbirine dizen, kraniofasial anomali kafatası kemiklerini şekillendiren, insanların çehresini değiştiren bir branştayız” diyen Prof. Dr. Ayhan bir döneme damga vuran yüz nakil ameliyatlarını şu sözlerle değerlendirdi: “O dönemde yüz nakilleri insan içine çıkamayan ciddi anlamda yüz deformiteleri olan hastaların yaşam kalitesini artırmak için yapıldı. Dünya’da bunun için yapılıyor.”

Konu üzerinde etik sorunları değerlendiren Prof. Dr. Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü:

  “Yüz nakli yapılmadığında hasta hayatına devam edebilir ama insan içine çıkamayacak. İnsan içine çıkamadığı zaman kötü bir yaşam sürecek. Diğer büyük organ nakillerinde immünosupresyon başlıyorsunuz. Mecburen başlıyorsunuz. İmmünosupresyon hastanın hayatını riske atıyor ve enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Bu riski almak zorundasınız. Yaşam süresini uzatmaya çalışıyorsunuz. Yüz nakillerinde, kol nakillerinde immünosupresyon mecburen başladık tabi ki. Ama bu hastaların yaşam kalitesini bozdu. Hastalar tamamen sağlıklı şekilde insan içinde çıkacak gibi düşünüldü. Dünya’da aynı algı var. Ama bu hastalar hastanelere bağımlı hale geldiler. Çünkü sürekli bir sorun çıktı. İmmünosupresyon oldu, enfeksiyon oldu. Bazıları hayatlarını kaybetti bu yüzden. Tıp dünyası ne zaman immünosupresyon yerine geçecek daha iyi bir şey bulacak o zaman tekrar yüz nakilleri, organ nakilleri, organ yapımları, doku mühendisliği vs biraz daha ön plana çıkacak”

Amerika'da yüz nakli ameliyatında çarpıcı fotoğraf gündem oldu 

Yüz nakli operasyonu tamamlandı 

Yüz nakli operasyonlarında etik kaygılar... 

 

Anahtar Kelimeler:

plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi suhan ayhan

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