DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi sorumlusu akademisyen açıklaması nedeniyle özür diledi

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran, geçen hafta Youtube hesabından paylaştığı videoda Türkiye’deki koronavirüsü tablosunu değerlendirmiş, “Vaka ve ölü sayımız İtalya’dan ileride. Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil. Lütfen evde kalın” ifadesini kullanmıştı. Savran ayrıca, çok geç olmadığını ve virüsün kırılabileceğini söylemişti.

REKTÖRLÜK'TEN AÇIKLAMA

Savran’ın açıklamaları sosyal medyanın ardından, yazılı ve görsel medyanın da gündemine gelirken, Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı DEÜ’den Doç. Dr. Savran’ın sözleriyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, Doç. Dr. Savran’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığı savunuldu. İtalya ya da başka ülkelerde yaşanan ölümlerin Türkiye ile karşılaştırılmasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, başta Savran olmak üzere klinikte çalışan ekibin yoğun stres ve gayret içinde fedakârlık yaptığı belirtildi. Rektörlük açıklamasında, “Vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kaygı ve korkusunu farklı bir üslupla aktaran hocamızın bu konuda yanlış anlaşıldığını ve kendisinin de üzgün olduğunu buradan paylaşmak istiyoruz” denildi.

"DEVLET BÜYÜKLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Doç. Dr. Savran da Youtube hesabından yeni bir video paylaştı. Sorumlu bir hekim olarak toplumu bilinçlendirmek için açıklama yaptığını dile getiren Savran, “Sağlık bakanlığımız ve ilgili birimler çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Yaptığım açıklamalar ve İtalya örneği yanlış anlaşılmıştır. Bizler sorumlu hekimler olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer yaptığım açıklamalar paniğe neden olduysa devlet büyüklerimden ve halkımdan özür dilerim” ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA DA ÖZÜR DİLENMİŞTİ

Korona salgınının ilk günlerinde Ankara’da meslektaşlarına yaptığı konuşma sırasında “Umre işi mahvetti, binlerce vaka var” diyen Uz. Dr. Güle Çınar da açıklamalarının gündem olmasının ardından özür dilemişti.