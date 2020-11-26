Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEÜ'den hastane mikrobunu tespit eden biyosensör
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Vakfının desteğiyle araştırmalar yapan öğrenci ekibi, halk arasında hastane mikrobu olarak bilinen "staphylococcus aureus" bakterisini tespit eden biyosensör geliştirdi
DEÜ'den hastane mikrobunu tespit eden biyosensör
26 Kasım 2020 11:05 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Aleyna Yıldız ve Eyüp Kubilay Kozan ile Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Betül Eskiocak'ın kurduğu ve kendilerine "AGON" ismini veren ekip, hastaların hayatını tehdit eden bakteriye ilişkin araştırmalar yaptı. 

Araştırmalar sonucunda bakterinin yapay besi ortamında varlığını tespit eden biyosensör geliştirildi. 

Biyosensör prototipini üretmek için çalışmalara başlayan ekip, Türk Patent ve Marka Kurumuna da başvurdu. 

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, insan hayatını korumayı ve sağlık alanında önemli ihtiyacı karşılamayı hedefleyen girişimlere önem verdiklerine işaret etti.

Üniversite öğrencilerinden oluşan AGON ekibinin, staphylococcus aureus bakterisinin ortaya çıkardığı olumsuzlukları engellemeye yönelik çabasını da takdir ettiklerini belirten Rektör Hotar, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin bu tür bilimsel içerikli çalışmaları, gelecekte de hem ülkemizin hem de insanlığın selameti adına son derece kayda değer sonuçlar verecektir. İki üyesi mensubumuz olan ekibin daha başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyor; onları yürekten kutluyoruz." 


 

Anahtar Kelimeler:

agon prof dr nukhet hotar bakteri staphylococcus aureus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.