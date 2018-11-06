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Devegiller familyasından grip aşısına antikor desteği: 'Uzun süreli koruma mümkün'
Bağışıklık uzmanları, "mevsimin grip modası olabilecek grip türünün tahminine" dayalı olarak aşılar geliştiriyorlar ve bu yöntemin de hata payı çok yüksek
Devegiller familyasından grip aşısına antikor desteği: 'Uzun süreli koruma mümkün'
06 Kasım 2018 - AA
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Science Alert'ün habarine göre, daha etkili aşı üretmenin bir yolu, virüsün kendi yüzeyinde taşıdığı bir çeşit biyobelirteç olan hemagglutinin birden fazla çeşidine tutunabilen antikorların kullanılması olabilir.

Bu tarz geniş çapta nötralize edici antikorların mevcut olmasına rağmen, bu antikorların yeteri kadar grip belirtisini kapsaması için hala her aşıda birden fazla türüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu da aşıların dağıtımı konusunda bir takım tersliklerin çıkmasına sebep olabildiği gibi daha fazla aşıya ihtiyaç olabileceğine de işaret edebiliyor.

Habere göre, lama, deve ve devegiller familyasına ait diğer hayvanlarda bulunan bir çeşit antikorun üretiminin ardından, insanlara mevsimler grip salgınına karşı daha uzun süreli koruma sağlayan bir aşının geliştirilmesi mümkün olabilir.

Uluslararası bir araştırma ekibi, grip virüslerine özgü bir dizi biyobelirtece kilitlenen, antikorların "İsviçre çakısı" sayılabilecek bir antikor tasarladılar. Bu yeni yaklaşım çoklu antikor yapılarını tek bir "çoklu alan" antikoruna sıkıştırıyor.

Daha da iyisi, bu yeni yaklaşım bunu yaparken antikorları, virüsün en derinine ulaşabilecek nano boyutlardaki proteinlere ayrıştırıyor. Bu antikorlar, farelere hem doğrudan enjekte edilen, hem de özel olarak tasarlanmış bir virüs tarafından bulaştırılan grip A ve B çeşidinden, fareleri başarılı olarak korudu.

Haberde, "Araştırma sonuçlarına göre, uygun koşullar altında bu antikorlar gribin 60 farklı çeşidine karşı koruma sağlama kapasitesine sahip gibi görünüyor. Eğer gelecekte yapılacak klinik testler bu yöntemin işe yarayabileceğini kanıtlarsa, bu bize her yıl on binlerce kişinin ölümüne neden olan ölümcül grip patojeni üzerinde ihtiyacımız olan üstünlüğü sağlar" deniliyor.

Anahtar Kelimeler:

grip asisi devegiller familyasi

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