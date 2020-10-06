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Devlet Bahçeli: Bizim derdimiz TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır
MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü yaptığı grup toplantısında daha önce gündme getirdiği 'TTB kapatılsın' cümlesini tekrar gündeme getirdi
Devlet Bahçeli: Bizim derdimiz TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır
06 Ekim 2020 11:22 -
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap ediyor:

İnsanlık çok tehlikeli bir musibetin tahribatı altındadır. Bu musubet insandan insana bulaşan virüstür. Koronavirüs salgını, hayatın akışkanlığını bozmakla birlikte, siyasetten ekonomiye, sanattan spora pek çok alanda olumsuz tesirlerini göstermektedir. Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen ağır bir yük insanlığın omuzlarındadır. Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene tutunacağı belirsizliği devam etmektedir. Bize düşen telaşa kapılmamaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara riayet etmektir.

Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır. Dünya tarifi ve tanımı muhtevalı bir şekilde yapılamamış bir seyrü seferin içindedir. Ne getirip ne götüreceğini ön görmek mümkün değildir. Türkiye bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonrası için güven vermektedir.

"TTB KAPATILSIN"

Bilim Kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Kardeşlerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, morallerini zayıflatacak bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar müfteri korosu, yalan makinesidir. Bizim derdimiz TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum.

Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın. CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP'liler iftira kapılarını başka yerde açsın. TTB'ye kimin seçildiğini nihayetinde herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken, gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır.

Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, en iyi yaptığı işte ustalaşması, yeni bir deste alarak zilletin diğer ortaklarıyla oturmalarıdır. Bizim kağıda, küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. İnsan sevgisi Allah'ın bir lütfudur.

Anahtar Kelimeler:

devlet bahceli ttb

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