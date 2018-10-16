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Devlet hastanelerinde hekimler tarafından sülük tedavisi uygulamaları başladı
Yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılan sülükler, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının kontrolünde hekimlerce hastalara uygulanıyor. Samsun'da Salıpazarı Devlet Hastanesinde açılan klinikte, hastalara doktor gözetiminde sülük tedavisi yapılıyor.Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç:"Sülük tedavisi Karadeniz Bölgesi'nde tek Samsun'da yapılıyor ve bunun devamını da sağlayacağız"
Devlet hastanelerinde hekimler tarafından sülük tedavisi uygulamaları başladı
16 Ekim 2018 - AA
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Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığının kontrolünde hekimler tarafından hastalara sülük tedavisi uygulanıyor.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde tıbbi sülükle hastaları tedavi etmek için klinik açtı.

Klinikte, laboratuvar ortamında yetiştirilen tıbbi sülükler hekimler tarafından iltihaplı ve kireçli romatizma, varis gibi birçok hastalığın tedavisine yardımcı bir metot olarak hastalara uygulanıyor.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında özel eğitim alan ve klinikte görevlendirilen uzman aile hekimi Saadettin Bayçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sülük tedavisinin Orta Çağ'dan beri kullanıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının tıbbi sülük, hacamat, ozon ile akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine izin vermesinin ardından tıbbi sülük tedavisi eğitimi aldığını aktaran Bayçelebi, şunları belirtti:

"Sülükler kan emerken aynı zamanda dokuya, içinde birçok biyoaktif maddenin bulunduğu bir salgıyı enjekte ediyor. Bu biyoaktif maddeler, analjezik, antikoagulan, anti-inflamatuar, miyorelaksan, immun modülatör, vasküler sirkülasyon düzenleyici ve hipoksi giderici gibi insan vücudunda adeta ilaç benzeri farklı etkileroluşturmaktadır."

Halk arasında hacamat olarak bilinen kupa tedavisini de yaptıklarını anlatan Bayçelebi, hastalardan olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Hastalarda erken iyileşme sağlanıyor

Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, Salıpazarı Devlet Hastanesindeki klinikte 2 doktor tarafından tıbbi sülük tedavisi yapıldığını vurguladı.

Kliniğin hastalar tarafından olumlu karşılandığına işaret eden Oruç, "Sülük tedavisi sırasında sülüklerin özellikle çıkardığı enzimler ile hasta tedavi oluyor. Hastalar kupa ve sülük tedavisi sayesinde birçok hastalıkta erken iyileşme gösteriyorlar." diye konuştu.

Oruç, Samsun'da ozon ve akupunktur tedavisi konusunda da klinik açmayı planladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın iyileşmesi noktasında geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini alması konusunu destekliyoruz ve bunun için yeni klinikler açmayı planlıyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin hepsinin hekimler gözetiminde yapılması gerekmektedir. Daha önceki süreçlerde merdiven altı tabir edilen yerlerde yapanlar vardı, biz bunlara hiç bir şekilde müsaade etmiyoruz. Bundan sonra geleneksel tedavi yöntemleri hekimlerimizin kontrolü altında yapılacak. Sülük tedavisi Karadeniz Bölgesi'nde tek Samsun'da yapılıyor ve bunun devamını da sağlayacağız."

Anahtar Kelimeler:

suluk tedavisi alternatif tip tamamlayici tip

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.10.2018 15:56:55
Özellikle immün ve tromboembolik hastalıklar konusundaki etkisine inandığım sülük tedavisini ben yapmıyorum ama gitmek isteyenlere engel olmadığım gibi ihtiyacı olduğunu düşündüklerimi de GETAT' a yönlendiriyorum. Her zamanki sloganım: önyargılar önce tıpta yıkılmalı.
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0
2) Koray Taşcılar (Doktor)
16.10.2018 15:52:17
Aferin.
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0
3) bozeren (nş uz dr)
16.10.2018 14:36:11
göstermelik tedavilerin devlet tarafından yapılması..
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2
4) bolulu (sekreter)
16.10.2018 13:27:51
Samsun ilimizi ve bu uygulamayı Samsun'a kazandıran sağlık müdürünü tebrik ederim. ancak haberde şöyle bir eksik var. "Sülük tedavisi Karadeniz Bölgesi'nde tek Samsun'da yapılıyor" kısmı. çünkü Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde de geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan GETAT Merkezinde sülük, hacamat vs pek çok tamamlayıcı tıp uygulaması yapılmaktadır. Bilginize...
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