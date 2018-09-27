Devlet hastanelerinde ücretsiz zayıflama! Pilot 5 hastanede başladı!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü obezite tedavisi için multidisipliner yaklaşımla devlet hastanelerinde obezite merkezi kurdu. Beş pilot ilde başlayan uygulamanın 30 merkeze kadar çıkarılması hedefleniyor. Hastalar SGK'nın da geri ödemesinde bulunan işlemlerle ücretsiz zayıflayacak.