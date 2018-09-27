Devlet hastanelerinde ücretsiz zayıflama! Pilot 5 hastanede başladı!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü obezite tedavisi için multidisipliner yaklaşımla devlet hastanelerinde obezite merkezi kurdu. Beş pilot ilde başlayan uygulamanın 30 merkeze kadar çıkarılması hedefleniyor. Hastalar SGK'nın da geri ödemesinde bulunan işlemlerle ücretsiz zayıflayacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|26/09-29/09
|Dermatoimmünoloji ve Allerji Derneği 7. GÜZ OKULU
|DERMATOLOJİ
|MUĞL
|27/09-30/09
|10. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
|KADIN...
|MUĞL
|26/09-30/09
|12. Aile Hekimliği Güz Okulu
|AİLE...
|ANTA
|27/09-30/09
|13.Klinik Romatoloji & Genç Yaşam Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR
|26/09-30/09
|19. Ulusal Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|MUĞL
|28/09-30/09
|5.KBB’de Dört Mevsim
|KULAK-BUR...
|ANTA
|01/10-02/10
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA