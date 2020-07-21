Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
Van’ın Başkale Devlet Hastanesinde görevli 10 sağlık personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.
Devlet Hastanesinde 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
21 Temmuz 2020 18:12 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

VAN - Başkale Devlet Hastanesinde 2 gün önce yüksek ateş, öksürük ve hapşırma şikâyeti olan sağlık çalışanlarının korona virüs testlerinin yapılmasının ardından virüs taşıdıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen hastane yönetimi, tüm personele test yaptırdı. Yapılan testlerin sonucunda 10 personelin korona virüs taşıdıkları ortaya çıktı.

Hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak tüm hastane dezenfekte edildi. Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesi ve ilaçlanmasının ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı. Korona virüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

van baskale devlet hastanesi yuksek ates oksuruk hapsirma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.