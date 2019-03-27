Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası: Eş ve sağlık mazeret başvurularında 28 Mart son gün

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde ilan ettiğine göre; eş ve sağlık mazereti başvuruları 28 Mart tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
Yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ismi ilan edilenler için noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacağı notu düşülen açıklamada şu ayrıntılar konusunda adaylar uyarıldı:
1.Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde
veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman
tabiplerin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” ve atamaya esas diğer
işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve
sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve
Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri
durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere
duyurulur.
4. 86. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı için
açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum
tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti
sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında /
karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır.
Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya
alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.
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|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|03/04-05/04
|2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|03/04-06/04
|13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
|BEYİN VE...
|İZMİ
|04/04-06/04
|Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|03/04-07/04
|7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
|ENFEKSİYO...
|ANTA
|04/04-07/04
|9. Nöroimmünoloji Okulu
|İMMÜNOLOJİ
|MUĞL
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA