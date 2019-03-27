Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası: Eş ve sağlık mazeret başvurularında 28 Mart son gün

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde ilan ettiğine göre; eş ve sağlık mazereti başvuruları 28 Mart tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

Yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ismi ilan edilenler için noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacağı notu düşülen açıklamada şu ayrıntılar konusunda adaylar uyarıldı:

1.Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde

veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.

2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman

tabiplerin “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” ve atamaya esas diğer

işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve

sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve

Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri

durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere

duyurulur.

4. 86. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı için

açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum

tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti

sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında /

karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır.

Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya

alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

İlan metni için tıklayınız

Kura takvimi için tıklayınız

Uzman Tabip İsim Listesi için tıklayınız

Pratisyen Tabip İsim Listesi için tıklayınız