Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 85. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında münhal kadroların yayımlandığını duyurdu.
Tercih başvurularının 20 Şubat tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada "
85. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli savunma Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA
|21/02-23/02
|6. Marmara Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|İSTA
|21/02-24/02
|7.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
|PEDİATRİ
|ANTA
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA