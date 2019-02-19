Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 85. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında münhal kadroların yayımlandığını duyurdu.

Tercih başvurularının 20 Şubat tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada "

85. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli savunma Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Münhal kadrolar için tıklayınız