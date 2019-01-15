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Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında son başvuru '23 Ocak'
Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman hekimlerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları için son tarih açıklandı
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında son başvuru '23 Ocak'
15 Ocak 2019 -
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85.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanında uzmanlık belgesi düzenlenmesi ve tıp diploması alınması için gerekli evrakların 23/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşması gerektiği bildirildi. 

85. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına girmek isteyen adaylar için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde: 

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 23/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 85. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır. 

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 85. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 23/01/2019 tarihi saat 18:00’e  kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 23/01/2019 tarihi saat 18:00’e  kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9  06800 Çankaya /ANKARA  adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir. 

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