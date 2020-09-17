'Devletin doktoruna güvenmem' sözü kadın doktoru isyan ettirdi: İşitmediğimiz küfür kalmadı!

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan bir kadın, hastasının annesi tarafından maruz kaldığı hakaretleri sosyal medya hesabından paylaştı. İddiaya göre hasta yakını, genç doktora “Devletin doktoruna güvenmem” sözleriyle hakarette bulundu.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Pandemi sürecinde zorlu şartlarda çalışan kadın doktor, hasta ve yakınları tarafından sürekli hakaret ve küfürlere maruz kaldıklarını söyledi:

SAYGISIZLIKTA SON NOKTA: ''DEVLETİN DOKTORU DEĞİL MİSİNİZ, SİZE Mİ GÜVENECEĞİM?''

"Çocuk uzman hekimiyim, pandemi döneminde acilde aktif hasta bakan bir hekimim. Dün gece acilde bir hasta yakını vardı. Bir anne… Çocuğunun tahlilleri yapılıp tanısı kolayca konduktan sonra tedaviye almak istedim. Tedavi alanını da kendisine yazıp verdi. Sonra anne içeri girerken de sağlık personellerine oldukça öfkeliydi. Bunun için kimseye gideceği yeri sormadı sanırım. Yanlış yere gidip geri döndüğünde de ortalığı birbirine kattı. Tabii ki en başta ben, doktoru olan ben ve diğer hekim arkadaşlarım işitmediğimiz hakaret, tehdit ve küfür kalmadı. Ama söylediği bir şey var, dedi ki: “Devletin doktoru değil misiniz, size mi güveneceğim? Allah kahretsin.” Yani devletin doktoruyuz evet, aylardır da bu şekilde canla başla çalışıyoruz. Biz zaman zaman bazı şeylerden yakınıyoruz doğru ama hiçbir şey bizi hasta ve hasta yakınlarının zorbalığı kadar demotive etmiyor ve üzmüyor da. Ben bunun aksini söyleyen bir tane hekim arkadaşımı görmedim, duymadım. Tabii ki yasal olarak gereken her şeyi ben de yaptım. Ama bu benim yanımdaki hekim arkadaşımı yalnız bırakıp 2-3 saatimi adliye de geçirmeme sebep oldu. Nereden baksak herkese zarar. Ben dayanmakta güçlük çekiyorum, tüm arkadaşlarımın da bu durumda olduğunu biliyorum. Bu düşmanlığın, bu saygısız özgüvenin nereden geldiğini anlamak mümkün değil. Diyeceğim başka bir şey yok."