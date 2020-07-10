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Dezenfektan üretilen lisede patlama: 1 öğretmen hayatını kaybetti
Mersin'de geçtiğimiz günlerde bir okulun kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan öğretmenlerden Ramazan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dezenfektan üretilen lisede patlama: 1 öğretmen hayatını kaybetti
10 Temmuz 2020 11:05 - İHA
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Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında patlama meydana gelmiş, olayda metal kimya bölümü öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralanmıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğretmenlerden durumu ağır olan Ramazan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti. Diğer öğretmenin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Şahin'in cenazesinin bugün Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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