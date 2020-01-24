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DHMİ'den virüs açıklaması!
Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanlarında corona virüs vakası görülmediğini açıkladı
DHMİ'den virüs açıklaması!
24 Ocak 2020 - İHA
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İSTANBUL - DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye genelinde uluslararası trafiğe açık havalimanlarında korona virüsüyle ilgili herhangi bir vak'aya rastlanmadığını duyurdu.

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Keskin yaptığı açıklamada, "Corona Virüsü ile ilgili uluslararası hava trafiğine açık tüm havalimanlarımızda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce tüm tedbirler alınmış, an itibariyle havalimanlarımızda şüpheli bir vak'a ile karşılaşılmamıştır" ifadelerini kullandı.
 

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