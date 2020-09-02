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DHY'de ataması yapılacak hekimler, TUS'tan hemen sonra göreve başlasın!
Bir hekimin DHY ve TUS'la ilgili pandemiye de dikkat çeken tarih uyarısı
DHY'de ataması yapılacak hekimler, TUS'tan hemen sonra göreve başlasın!
02 Eylül 2020 11:49 - MEDİMAGAZİN
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94. Dönem DHY atamaları ile birlikte 9 binin üzerinde hekimin ataması yapılacak ve bu sayının çok büyük bir kısmını yeni mezun hekimler oluşturuyor. 

Ertelenen TUS ile birlikte bu hekimlerin TUS'a girmeden 1-2 hafta önce göreve  başlamaları söz konusu. Böyle bir durumda Türkiye'nin dört bir yanından hekim önce atandıkları yerlere gidecek daha sonra TUS için Ankara-Izmir-Istanbul'a gidecek ve daha sonra tekrar çalıştıkları yere dönecekler böyle bir hareketliliğin pandemi açısından çok ciddi risk teşkil ettiğini düşünüyorum. 

Uzun süredir Tus çalışan hekimlerinde TUS öncesi böyle bir süreçten olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. 

94. DHY atamasına giren binlerce hekim,TUS için okullarından ilişiğini kesmeyen ve böylece 94. DHY atamasına girmeyip bir sonraki atamayı bekleyen yüzlerce hekim karşısında TUS'da mağdur olacaktır. 

Bütün bunlar dikkate alındığında 94.DHY atamalarında atanacak olan hekimlerin görevlerine TUS'dan hemen sonra başlamalarının hem daha sağlıklı hem de daha adil olacağına inanıyorum. 

Bu durumun değerlendirilmeye alınması için desteğinizi rica ediyorum. 

Saygılarımla

 

Pratisyen Hekim Ahmet Gülşen

Anahtar Kelimeler:

dhy tus pandemi

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