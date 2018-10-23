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Dicle Üniversitesi Hastaneleri 1 yaş altı böbrek taşı ameliyatlarında birinci sırada
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, 1 yaş altı böbrek taşı ameliyatlarında Türkiye’de birinci sırada yer aldı
Dicle Üniversitesi Hastaneleri 1 yaş altı böbrek taşı ameliyatlarında birinci sırada
23 Ekim 2018 - İHA
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DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mansur Dağgülü, 1 yaş altı bebeklerde böbrek taşı ameliyatlarında ultramini perkütan yöntemini Türkiye de en fazla uygulayan merkezin DÜ üroloji kliniği olduğunu söyledi.

Böbrek taşının, çocuk ve bebek dahil her yaş grubunda görülebileceğine değinen Doç. Dr. Dağgülü, “Çocuklarda böbrek taşının erken teşhisi önemlidir. Taşlar tıkama yapıyorsa beraberinde enfeksiyon oluşturabilir sonuçta devamlı enfeksiyon ve tıkanıklığa maruz kalan böbrekler de kaybedilme riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle özellikle idrar yolunda tıkanıklığa yol açan taşlara biran önce cerrahi yöntemle müdahale etmek gerekir. Bebeklerde ise huzursuzluk, uykusuzluk, ağlama nöbetleri, benzinde renk değişikliği gibi şikayetler böbrek taşı belirtileri olabilir. Bizim özellikli ameliyatlarımız var özellikle bir yaşın altındaki hastalara müdahale ediyoruz, kliniğimizde ultra mini-perkütan adı verilen ve sırtta 0.5 santimetrelik kesi ile böbreğe girilerek gerçekten birçok yerde yapılmayan bu ameliyatı üroloji kliniğimiz de çok başarılı ve güvenilir bir şekilde her hangi bir kanama olmadan yapıyoruz. 1 yaş altında olup böbrek taşı tespit edilen 50’den fazla hastamızın ameliyatlarını yaptık, kayıtlı verilere göre bu rakam Türkiye ortalamasının çok çok üstündedir” dedi. 

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0
1) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
23.10.2018 17:50:43
Ellerinize sağlık. Sizi ve ekibinizi kutlar başarılarınızın devamını dilerim.
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