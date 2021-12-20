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Didim'de doktora saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Aydın'da adli muayene için sevk edildiği Didim Devlet Hastanesi'nde görevli doktoru darbeden ve ikinci kez gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Didim'de doktora saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
20 Aralık 2021 13:19 -
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AYDIN- Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a kafa atarak saldıran T.D., adliyeye sevk edildi.
Didim'de görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açılarak yaralandı. T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine şüpheli T.D. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan T.D. adliyeye sevk edildi.

 

Anahtar Kelimeler:

didim dr dogancan kilic

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