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Didim'de doktora saldıran şüpheli: 'Bir şeyin yok' dediği için kafa attım
Aydın'ın Didim ilçesinde adli muayene için getirildiği hastanede Doktor Doğancan Kılıç'a (26) kafa atıp yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Tahir Doğan'ın (29) ifadesi ortaya çıktı. Doğan'ın "Doktora kelepçeden dolayı elime kan gitmediğini söyledim. Bana 'bir şeyin yok' deyince kızgınlıkla kafa attım" dediği belirtildi.
Didim'de doktora saldıran şüpheli: 'Bir şeyin yok' dediği için kafa attım
21 Aralık 2021 15:11 - DHA Tolga TAHÇI
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık günü saat 00.30 sıralarında trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir Doğan, elleri kelepçelenerek Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada doktorun muayenesini bekleyen Doğan, iddiaya göre çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra Doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Doğan'ın yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada elleri kelepçeli olan Doğan, Kılıç'a kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, Doğan polisler tarafından yere yatırıp, etkisiz hale getirdi.

Sosyal medya etkisi: Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı

11 saat sonra serbest bırakıldı

Saldırgan, muayenesi yapılmadan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, 11 saat sonra serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yeniden harekete geçen Didim Cumhuriyet Savcılığı, Tahir Doğan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Doğan, bir gün sonra evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan tutuklandı.

Didim'de doktora saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

'Durduruldum, alkollü olduğum anlaşıldı'

Doğan'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Doğan'ın ifadesinde, "Aracımla seyir halindeyken bekçiler tarafından durduruldum ve alkollü olduğum anlaşıldı. Alkolü arkadaşlarım ile birlikte sahilde aldım. Alkolmetreyi üflemediğim için ekipler tarafından hastaneye götürüldüm. Hastaneye gittiğimde elimde kelepçe vardı. Doktora elimdeki kelepçenin çok sıkı olduğunu ve elime kan gitmediğini söyledim. İsmini emniyette öğrendiğim doktor bana, 'senin bir şeyin yok' dedi. Ben de kızgınlıkla şahsa kafa atıp, yaraladım. Pişmanım" dediği belirtildi.

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5
1) dr (dr)
21.12.2021 16:40:05
Acil olarak yeni bir sağlıkta şiddet yasası gerekiyor. Yasanın kapsamını ve etkinliğini artırmak gerekiyor. Yoksa serbest bırak-tutukla-serbest bırak ; sürer gider.
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