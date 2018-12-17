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'Diğer kamu çalışanlarına yapılan şiddete karşı cezalar sağlık çalışanlarına şiddete de uygulanmalı'
Şanlıurfa'da, sağlık çalışanları, Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç Güneş'in hasta tarafından darp edilmesine tepki gösterdi
'Diğer kamu çalışanlarına yapılan şiddete karşı cezalar sağlık çalışanlarına şiddete de uygulanmalı'
17 Aralık 2018 - AA
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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen ile Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği üyesi sağlık çalışanları, yaşanan olayı kınadı.

Grup adına açıklama yapan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik, her gün bir sağlık çalışanına karşı şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

Saldırıya uğrayan Güneş'in çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade eden Melik, şunları kaydetti:

"Daha önce de uyardığımız gibi çıkan torba yasa sağlıkta şiddeti önleyici hiçbir yasal düzenleme içermemektedir. Yasa yapıcıların bunu anlaması için daha kaç sağlık çalışanının şiddete uğraması veya ölmesi gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde de sunduğumuz gibi ceza muhakemelerinde tutuklanmanın ertelenmemesi ve diğer kamu çalışanlarına yapılan şiddete karşı verilen cezaların sağlık çalışanlarına yapılan şiddete de uygulanmasını talep ediyoruz." 

Bütün sivil toplum kuruluşları olarak yaşanan olayı kınadıklarını ifade eden Melik, herkesi şiddet olaylarına karşı durmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler:

sanliurfa tabip odasi omer melik turk tabipleri birligi

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People
6
1) Abebe Bikila (Çıplak Ayaklı Kestaneci)
17.12.2018 17:39:30
O zaman sağlıkçıları kim hizaya sokacak !?
değil mi ama ??
People
7
2) dr (dr)
17.12.2018 16:48:36
Başlık çok anlamlı ve doğru atılmış. Bir zamanlar polisin , askerin , hakimin, savcının düğmesini koparana ceza 6 aydan başlardı. En azından kamuoyunda öyle bilinirdi. Ki polisin, askerin bir üniforması, silahı ve arkasında dev gibi kurumlar vardı ve hala var. Sağlıkçının arkasında kim var ? Bakanımızın olduğunu hissediyorum. Ama hislerin süratle ve ivedilikle icraate geçirilmesi gerekiyor. Geç kalmadan diyemiyeceğim, çünkü çok geç kalındı
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