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Digoksin davasında doktorlara 6 yıl hapis istemi! '36 saat durmadan çalıştırıldım'
Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleriyle hastanede tedavi edilirken digoksin ilacının aşırı dozda verilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Miray bebeğin ölümüne neden olmak suçundan yargılanan iki doktorun davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık doktorların "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6'şar yıla kadar hapisleri istendi.
Digoksin davasında doktorlara 6 yıl hapis istemi! '36 saat durmadan çalıştırıldım'
08 Şubat 2022 16:06 - DHA Özden ATİK
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkkan, 20 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti. Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz digoksin ilacı etkisi ile zehirlendiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia ederek doktorlardan şikayetçi olmuşlardı. 

Savcı mütalaasını açıkladı

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmesine devam edilen duruşmaya, sanık E.K ile şikayetçiler Şahin ve Nurcan Türkan katıldı. 

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Adli Tıp İhtisas Kurulu Dairesi'nden alınan raporlarda, uygulanan digoksin tedavisinin normal düzeyden yüksek seviyede uygulandığının, bebeğin ölümüne yüksek dozda uygulanan digoksin tedavisinin sebep olduğunun belirtildiği anlatıldı Mütalaada, sanıklardan E.'nin daha önce bu tedaviyi uygulamadığını, ilk defa ölen bebek üzerinde uyguladığını kabul ettiği, buna rağmen daha önce bu tedaviyi hiç uygulamayan sanık E.'ye, diğer sanık N.O.K'nin tedavi uygulamasını devrettiği, bu haliyle her iki sanığın da tedbirsiz ve özensiz davranışları neticesinde yanlış miktarda digoksin tedavisi uygulayarak bebeğin taksirle ölümüne neden oldukları belirtildi. Savcı sanıkların "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

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Şikayetçiler her iki doktorun cezalandırılmasını istedi

Şikayetçiler anne Nurcan ve baba Şahin Türkan, mütalaaya katıldıklarını belirterek her iki doktorun da kusuru bulunduğu için cezalandırılmalarını talep ettiler. 

Sanık: "Suçlu aranıyorsa o ben değilim"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık E.K, "Pişmanlığımı ve üzgünlüğümü yazılı olarak dile getirdim ancak yüz yüze ilk defa şimdi dile getiriyorum. Hastanede saldırıya uğradım. Ancak şikayetçi olmadım. 36 saat durmadan bilimsel olarak hafıza kaybı olma durumu olması bilinmesine rağmen isteğim dışında uzmanların gözetimi altında gündüz ve gece çalıştırıldım. Türkiye'de zorunlu şartlar olduğu belirtilmesi nedeniyle bu şekilde öğrenciler zorunlu olarak çalıştırılıyordu. Ben o bölümün uzmanı değildim. Çocuğun yoğun bakımı uzmanı da değildim. Çocuğu yoğun bakıma kabul eden, tedavisini uygulayan da ben değildim. Tedavi kağıdını aileye imzalattıran kişi dahi değilim. Ben ailemi bırakıp buraya okumaya geldim. Hastanede çalışırken aylık bin 200 TL harçlık alıyordum. Çocuk uzmanlığı almaya çalışan verilen görevden kaçınmayan birisiyim. Hocaların önünde hastanın öldüğü gün de ben yoğun bakımda uzmanlık öğrencisiydim. Digoksin'in panzehiri mevcuttur. Verildikten sonra 60 dakika etkisi biter. Fakat hastanede panzehir yoktu. Sonra Bakırköy'de bulmuşlar neden gidip almadılar bilmiyorum. Bakırköy'e taksiyle gidip ilacı alıp geldim. Ancak bebek ölmüştü. Ailenin acısı büyüktür. Suçlu aranıyorsa o suçlu ben değilim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık K.'nin avukatı Ali Rıza Dizdar ise tıp literatürüne göre diogsin ilacının asistanlar tarafından verilemediğini öğrendiğini belirterek müekkilinin görevli olmamasına rağmen hastaneye panzehir alıp geldiğini, ancak bebeğin öldüğünü, yetkisi olmadığı için sorumluluğu olmadığını belirterek beraatini talep etti. Diğer sanık N.O.K'nin avukatı ise adli tıp raporlarınına aykırı olarak mütalaa verildiğini ifade ederek savunma için süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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1) özmen (cerrah)
08.02.2022 19:16:45
Sistem doktorları uzmanlık yapmamaya ,yapsa bile ftr-cildiye-biokimya gibi riski olmayan bölümleri tercih etmeye itiyor..Riskli branşlardaki doktorlar mutsuz,pişman,günü kurtarmaya çalışıyor..Bu duruma daha ne kadar göz yumulacak bilmiyorum..
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