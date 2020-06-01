Dilek hemşire aramızdan ayrıldı

Doğum iznindeyken corona virüsü nedeniyle hastaneye yatırıldı. 34 haftalık bebeği sezaryenle alındı. Kokusunu bile alamadığı oğlu 20 gün sonra taburcu oldu ama Dilek Akçabelen tam 41 gündür yaşam mücadelesi veriyor.du

Dün twitter hesabında Sağlık Bakanı Dİlek hemşirenin hayatını kaybetmediğini yaşam mücadelesi verdiğini bildirmişti.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında bugün 00:40 da yaptığı paylaşımda aramızdan ayrıldığını belirtti:

DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.