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Diş dolgusu tarihe karışacak
Türk mühendislerden tıp tarihini değiştiren buluş. Washington Üniversitesi’nde görevli Mehmet Sarıkaya, Sami Doğan ve Deniz Yücesoy diş minesini onarıp çürükleri yok eden solüsyon geliştirdi.
Diş dolgusu tarihe karışacak
18 Nisan 2018 - Sözcü
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ABD'deki Washington Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü'nde görevli 3 Türk önemli bir buluşa imza attı. Prof. Mehmet Sarıkaya, Yrd. Doç. Sami Doğan ile Deniz Yücesoy diş çürüklerini tarihe karıştıracak bir tedavi yöntemi geliştirdi. Ekip, peptit adlı aminoasitten oluşan bir solüsyon üretti. Solüsyon, diş minesini oluşturan doğal enzim ‘amelogeninin' işlevi görüyor.

ODTÜ'den oldu, ABD' de doktorasını tamamladı

Ekibin lideri Mehmet Sarıkaya 1977'de ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. Ardından ABD'de yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Tedavi fiyatı düşecek

Solüsyon dişe sürüldüğünde, çürüğün yüzeyi kalsiyum ve fosfat toplayıp mineleşmeye başlıyor. Bu da dişin onarılmasını sağlıyor. İlk testlere göre solüsyonun çürük dişte 10 ilâ 50 mikrometre boyutunda yeni mine oluşturduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu solüsyonun diş macunlarına konulması için çalışma başlattı. Çürük tedavisinin fiyatının bu şekilde ucuzlaması da bekleniyor.

 

Anahtar Kelimeler:

dis dolgu tedavi

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