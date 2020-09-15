Diş hekimi olduğunu iddia eden kadın yakınlarıyla birlikte, erkek hemşireyi darp etti!

İSTANBUL - Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşire Resul Kalkan diş hekimi olduğunu iddia eden hasta ve yakınları tarafından saldırıya uğradı.

Yüzünde ve boynunda çizikler oluşan Resul Kalkan yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

''Bakırköy Sadi Konuk Acil Servisi kan alma bölümünde hemşire olarak görev yapmaktayım. Bugün bayan bir hasta ve iki bayan yakını kan almak için yanımıza geldi. O sırada arkadaşım yemekten geldi ve EKG birimindeki arkadaş, tek olduğu için onu yemeğe çıkarmak maksadıyla yerimden kalkıp EKG'ye doğru gittim. Bunu gören o üç bayan. Nereye gidiyorsun bize de baksana diye tepki gösterdi. Nazik bir dille birim değiştireceğimi söyleyip EKG odasına gittim. Hasta yakını bayan arkamdan gelip bağıra çağıra ismimi istedi, ismimi vermeme rağmen bağırmaya devam etti. Sesimi etmedim çekip gitti.''

'DİŞ HEKİMİYİM' DİYEN KADIN SALDIRDI

Talihsiz erkek hemşirenin açıklamasının devamı ise şöyle:

''Çok geçmeden ikinci kez gelip bağırdı 'şerefsiz, köpek, it oğlu it, ben doktorum kimsin sen, sizler ölmeyi hak ediyorsunuz' gibi sözler söyledi. Üstelik bunu söyleyen bir diş hekimi! Karşılıklı tartışmadan sonra hasta yakınları müdahalesiyle çekip gittiler. 3. Kez bağıra çağıra sövüp önümden geçtiler, ben de öyle küfür edemeyeceklerini söyledim. Diş hekimiyim diyen hasta yakını saha kimliğini yüzüme vururcasına gösterip üstüme doğru yürümeye başladı. Ben de durması için sağ elimle durdurmaya çalıştım. Tokat atıp cırmalamaya başladı. Kardeşi olduğunu düşündüğüm tekerlekli sandalyedeki sözde 'hasta'da kalkıp bana vurmaya başladı. El kaldırmadım cevap vermedim. Bir diş hekiminin bunu yapma özgürlüğü olmamalı.''

FAHRETTİN KOCA'YI ETİKETLEDİ

Olayın şokunu atlattıktan hemen sonra yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan hemşire, paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi.